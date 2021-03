L'invité actu : COVID: le point sur la situation dans les hopitaux sur Auvio

La situation dans certains hôpitaux du pays semble à nouveau se compliquer. C'est le cas dans la province du Hainaut et notamment dans la région de Mons. Les taux d'occupation des lit par des patients Covid augmentent sensiblement depuis quelques jours. Quelle est la situation et comment est-elle vécue par le personnel de terrain? On en parle avec Delphine Mathieu, infectiologue et hygiéniste au CHU Tivoli, à La Louvière