L'invité actu : 10 années de guerre en Syrie sur Auvio

Il y a 10 ans, le 15 mars 2011, débutait la révolution syrienne. Partout dans le pays, des manifestants se sont rassemblés pour demander la démocratisation du régime. Malheureusement, ces dix dernières années ont vu la militarisation du mouvement et une guerre sale a suivi, mêlant jihadistes et puissances régionales. Daniel FONTAINE a retrouvé en Belgique des syriens qui ont participé à ce soulèvement et nous décrit leur état d’esprit à l’heure actuelle.

François HEUREUX reçoit ensuite Sébastien BOUSSOIS, chercheur en sciences politiques associé à l'ULB et consultant pour SAVE Belgium. Aute