L'invité actu : La course aux vaccins continue sur Auvio

La course aux vaccins continue chez nous et dans le monde. D'un côté, l'Agence européenne des médicaments (EMA) donne son feu vert à Johnson & Johnson. De l'autre, certains pays comme le Danemark, la Norvège ou l'Islande suspendent celui d'AstraZeneca en raison de craintes liées à la formation de caillots sanguins. Les vaccins soufflent donc le chaud et le froid. On tempère tout cela avec Muriel MOSER, chercheuse et professeure d'immunologie à l’ULB.