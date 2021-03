Dossier de la rédaction : Alexander De Croo interviéwé par des enfants sur Auvio

Les enfants ont souvent été pointé du doigt dans cette pandémie. Que ce soit au travers de leurs parents, au niveau social, dans leur éducation ou encore leurs loisirs, ils sont aussi et surtout frappés de plein fouet par la crise sanitaire. Il est donc plus qu'important de leur donner la parole. Ce qu'a voulu faire la RTBF en partenariat avec la VRT. Six enfants ont pu s'entretenir avec notre Premier Ministre Alexander De Croo. Ils et elles ont posés les questions qui leur trottent dans la tête. Vous l’entendrez, certain.e.s n'ont pas leur langue dans leur poche. Florilège compilé par Elisa