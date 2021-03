L'invité actu : 10 ans depuis la catastrophe de Fukushima sur Auvio

Il y a 10 ans jours pour jours, le 11 mars 2011, avait lieu la catastrophe de Fukushima. 22.000 morts et disparus à la suite d'un séisme de magnitude 9 puis d'un tsunami qui provoqua le plus grave accident nucléaire depuis Tchernobyl. La centrale de Fukushima prendra du temps à être démantelée. En attendant, vu son état de délabrement, on craint le pire si une nouvelle catastrophe majeure survient. On en parle avec Bernard DELATTRE notre correspondant à Tokyo.