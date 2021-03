L'invité actu : Vers une possible jauge de 20% de présentiel dans le supérieur sur Auvio

L'invité dans l'actu - Lors du Comité de Concertation de ce vendredi, les autorités pourraient décider de rouvrir les hautes écoles et universités en respectant une jauge de 20% d’occupation des bâtiments à partir du lundi 15 mars. Lundi dernier, le 1er mars, quelques centaines d’étudiant.e.s ont manifesté sur le campus de l’ULB pour réclamer la réouverture des universités et hautes écoles en présentiel. Alors, 20% de taux d'occupation, déjà un bon début ? On en parle avec Lucile, étudiante en troisième année de psycho à l’ULB, membre de l’Union Syndicale Etudiante. Par ailleurs, les directi