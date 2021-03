L'invité actu : Euro de football: J-100 sur Auvio

A cent jours du début théorique de l'Euro de football, que peut-on déjà dire du déroulement du championnat tant attendu par de nombreux supporters ? L'UEFA se veut rassurante et a d'ores et déjà établi quatre scénarios possibles : 100% de spectateurs dans le stade, 50 à 100%, 20 à 30% ou le huis clos. Sauf qu'à ce stade, il est strictement impossible de prédire la suite de l'épidémie de Covid 19. Alors, à quoi faut-il s'attendre ? On en parle avec Loïc RAVENEL, collaborateur scientifique au CIES, le Centre International d’Etude du Sport.