L'invité actu : L'agonie du secteur culturel sur Auvio

La reprise des activités culturelles n'est pas encore envisagée par les autorités, le secteur est exsangue et ses travailleurs et travailleuses sont excédé.e.s. Alors que l'épidémiologiste Marius Gilbert rappelait dans le Grand Oral de samedi dernier que tous les ingrédients d'une troisième vague étaient réunis, que peut espérer le secteur pour les semaines voire les mois à venir. Certaines salles de spectacle, comme Forest National, n'ont plus ouvert leurs portes depuis le mois de mars 2020. On en parle avec Françoise BARE, responsable éditoriale culture au sein de la rédaction.