C’est bien connu en Belgique, il est régulièrement question de changer le fonctionnement du pays. C’est ce qu’on appelle les Réformes de l’Etat. On en est déjà à six. Et une septième est d’ores et déjà en préparation, les sept partis de l’équipe De Croo s’étant engagés à la mettre en œuvre d’ici 2024. Philippe WALKOWIAK nous explique en quoi consiste cette 7ème réforme et comment la mettre en œuvre.