L'activité, déjà malmenée par l'épidémie et ses restrictions, a subi un nouveau coup de frein depuis l'interdiction des voyages à l'étranger, sauf pour raison impérieuse, décidées par les autorités belges et qui devrait courir jusqu'au 1er avril prochain. A Brussels Airport, ce sont vingt mille emplois directs qui sont affectés par ces mesures. On en parle avec Arnaud FEIST, CEO de l'aéroport.