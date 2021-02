L'invité actu : « Appel des 100 » pour un marché du travail décent sur Auvio

100 personnalités et organisations appellent à la constitution d’une Commission d’enquête parlementaire pour analyser les carences récurrentes de la lutte contre la fraude sociale organisée et l’exploitation au travail. Cet « Appel des 100 » pour un marché du travail décent est notamment soutenu par des représentants de cinq des six partis francophones représentés au Parlement, ainsi que la direction de la CSC et de la FGTB. Les cosignataires considèrent que les carences constatées depuis des années appauvrissent l’Etat belge et son système de protection sociale. Cela maintien des centaines