L'invité actu : Réouverture possible des frontières ? sur Auvio

En France, les autorités ont décidé de reconfiner le littoral des Alpes-Maritimes pour les deux prochains week-ends et ce afin d'éviter la propagation de l'épidémie qui reprend du nerf chez nos voisins. C'est le cas de la ville de Nice où se trouve notre correspondant Michel BERNOUIN, il nous explique ces nouvelles mesures. Concommitement à cette recrudescence des cas en France, on évoque en Belgique une prochaine réouverture des frontières. A Mouscron, ville frontalière, on attend avec impatience cet assouplissement, notamment pour des raisons économiques. On en parle avec Brigitte AUBERT,