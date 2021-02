L'invité actu : Le massacre des Yezidis: génocide ? sur Auvio

L'invité dans l'actu - Les Yezidis espèrent la qualification de leur massacre en génocide. Ils furent systématiquement mis à mort par les terroristes de l’état islamique. La jeune prix Nobel de la paix Nadia Murad, plaide en ce sens : "Si les crimes de génocide et de violence sexuelle restent non attribués et impunis, ce précédent d’impunité menacera les groupes minoritaires partout". La Belgique accepterait-elle de qualifier ces crimes de génocide ? Pas certain, d’autant que l’EI n’est pas reconnu comme état. Cependant, il est possible que des Belges engagés dans l’Etat islamique aient part