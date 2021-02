L'invité actu : Les violences intrafamiliales face à la crise sanitaire sur Auvio

Bruxelles Prévention et Sécurité (BPS) publie ce jour les résultats de sa deuxième analyse dédiée aux violences intrafamiliales en Région bruxelloise pendant la période de crise sanitaire liée au coronavirus. Celle-ci met en évidence que plus les mesures sanitaires restreignent les contacts autorisés, les déplacements et les activités, plus les services d’écoute, de soutien et d’aide sont sollicités. Ces restrictions engendrent également une diminution des faits rapportés à la police. On en parle avec Aline DISTEXHE, analyste en charge de la question à l’Observatoire Bruxellois de la Prévent