L'invité actu : Détresse des étudiants avec Chems Mabrouk, présidente de la FEF sur Auvio

Plus de participations aux examens et plus d’examens réussis. C'est le constat posé par de nombreuses universités francophones. La crise rendait pourtant certains recteurs inquiet.e.s pour les résultats de cette session. Est-ce que cela signifie que tout va bien ? Non, loin s'en faut. Certain.e.s étudiant.e.s sont dans une détresse sociale et/ou psychologique profonde et la Fédération des Etudiants Francophones réclame une meilleure prise en compte de leur désarroi. On en parle avec Chems MABROUK, présidente de la FEF.