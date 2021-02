L'invité actu : #Investigation: le monde de la chasse sur Auvio

Selon une étude, trois francophones sur quatre se déclarent opposés à la chasse. La pratique, un loisir pour 25 000 personnes en Belgique tout de même, a très mauvaise réputation. Pour beaucoup, elle s’apparente uniquement à de la cruauté. Mais est-ce justifié ? #Investigation a voulu aller au-delà des oppositions pures et dures. Les chasseurs combinent-ils bien leur « travail » de régulateur et leur hobby ou font-ils tout, même des actes illégaux, afin d’avoir les plus beaux tableaux de chasse ? C’est entre ces deux questions qu’#Investigation a voulu pénétrer et tenter de réellement compre