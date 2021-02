L'invité actu : Début de l'Australian Open & décrochage sportif sur Auvio

(1) L’Australian Open débute ce lundi, après une quarantaine pour tous les joueurs, et dans des conditions particulières on le sait. Mais la volonté des organisateurs d’un tournoi organisé dans des conditions presque ordinaires étaient grandes. Alors à quoi va ressembler cet Australian Open ? Comment sont-ils parvenus à rendre cet évènement quasi « normal » ? Est-ce qu’il sert de test pour la suite de la saison tennistique ? On fait le point avec Christine HANQUET.

(2) Nous aborderons ensuite la question du décrochage sportif dans le monde amateur avec le journaliste Jean-Paul BRUWIER, co-