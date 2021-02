L'invité actu : 1 an après - L'arrivée du Covid en Belgique sur Auvio

L'invité dans l'actu - François HEUREUX. Il y a un an, le 2 février 2020, 9 Belges étaient rapatriés de Wuhan, là où est apparue et se propageait à une vitesse fulgurante l'épidémie de coronavirus. A cet instant, la Chine dit compter 12 000 cas et plus de 250 morts (sur le territoire chinois). Mais en Belgique, on ne sait encore quasiment rien de cette maladie. Si ce n’est que 9 Belges étaient rapatriés depuis Wuhan…On apprendra ensuite que parmi ces 9 Belges se trouvait le premier cas positif au coronavirus dans notre pays. Retour sur ces évènements avec Elisabeth GROUTARS.