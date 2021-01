L'invité actu : Quand sera-t-on vaccinés ? sur Auvio

DOSSIER DE LA REDACTION. François HEUREUX. De plus en plus, et a fortiori avec les nouveaux variants du covid, la vaccination semble être une issue incontournable pour sortir de la spirale des contaminations. Mais où en est-on à ce niveau-là? Du côté de Pfizer et Moderna, ça ne va pas assez vite. La perspective du vaccin Astra Zeneca s'éloigne à grands pas, notamment pour des questions de production mais aussi "politiques". On fait le point sur la situation vaccinale avec Muriel MOSER, chercheuse et professeure d’immunologie à l’ULB.