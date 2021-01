L'invité actu : COVID19: nouveau rapport sur l'état d'avancement des variants sur Auvio

Dans un rapport du laboratoire de référence de l'UZ Leuven et de la KU Leuven, les scientifiques mettent en garde contre l'avancée du variant britannique du coronavirus. Avant la fin du mois de février, 90% de toutes les nouvelles infections concerneront ce variant, prédisent certain.e.s expert.e.s. On détaille ce rapport avec Emmanuel André, médecin microbiologiste et virologue à la KULeuven.