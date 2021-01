L'invité actu : Rénovation des bâtiments scolaire en Fédération Wallonie-Bruxelles sur Auvio

La Fédération Wallonie-Bruxelles compte rénover ses bâtiments scolaires du maternel au supérieur et pour tous ses réseaux. Une aubaine pour deux directrices rencontrées dont les écoles datent du 19eme siècle. Pour répondre aux besoins de manière générale, le coût est estimé entre un et deux milliards. Et le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles explique qu’il aura l’argent nécessaire pour y arriver. Plus de précisions avec Marc SIRLEREAU.