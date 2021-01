L'invité actu : COVID: situation interpellante au Collège Saint-Michel d'Etterbeek sur Auvio

Le Collège Saint-Michel à Etterbeek a décidé de suspendre les cours en présentiel pour tous les élèves du secondaire, de la 1e à la 6e année, suite à la découverte d'un important foyer de coronavirus au sein de son établissement. "Le nombre de professeurs écartés et testés est important", a fait savoir le Collège par communiqué. De plus, "quatre d’entre eux ont d’ores et déjà été diagnostiqués comme porteurs d’un des nouveaux variants du virus". De ce fait, 270 élèves, qui ont été en contact avec les seuls professeurs infectés font l’objet d’une mesure d’écartement et d’une obligation de dép