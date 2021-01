L'invité actu : Vaccination et personnes en situation de handicap sur Auvio

Il y a un mois, plusieurs associations d'aide aux personnes handicapées signaient une carte blanche pour réclamer que les résident.e.s d'institutions pour personnes en situation de handicap soient vaccinées également en priorité, au même titre que les personnes âgées. Ces associations ont été entendues puisque tant en Wallonie qu'à Bruxelles, les ministres Morreale et Maron ont confirmé que les personnes en situation de handicap seraient incluses dans la phase 1 de la vaccination. Cette vaccination devrait commencer dès ce 25 janvier en Wallonie et début février à Bruxelles. On en parle avec