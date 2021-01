L'invité actu : Comment vont se succéder les différentes phases de vaccination ? sur Auvio

Concrètement, quand et comment vont se dérouler les phases successives de vaccination en Wallonie ? On sait qu'il y a des publics prioritaires, en fonction de l'âge, des comorbidités ou encore des métiers exercés, notamment dans le secteur hospitalier ou en maison de repos. Comment ça marche et quel va être le rôle du médecin généraliste durant cette grande campagne de vaccination ? On en parle avec Paul De MUNCK, président du GBO - Groupement Belge des Omnipraticiens.