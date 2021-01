C'est ce jeudi 14 janvier qu'une équipe d'experts de l'OMS doit arriver en Chine pour enquêter sur les origines du coronavirus. C'est à Wuhan qu'ils vont commencer leurs travaux. Que sait-on à ce jour de du point de départ du virus et en quoi est-ce important de réussir à remonter à ses origines ? On fait le point avec le biologiste et immunologiste Eric MURAILLE, chercheur FNRS en Faculté de Médecine à l’ULB.