C’est du jamais vu. Le bitcoin est en train de battre tous les records. Un bitcoin valait 3000€ il y a 2 ans, 9000 il y a encore 3 mois. Il en vaut 32 000 aujourd'hui. Si vous comptez bien, ça fait plus que x10 en 2 ans. Et ça n'arrête pas de monter. Comment ça se fait ? Est-ce que c'est une bulle sur le point d’exploser ? On en parle avec Simon BOURGEOIS.