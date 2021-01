5 jours après l’invasion du Capitole et à 10 jours de l’investiture de Joe Biden, que peut encore risquer Donald Trump ? Peut-il être destitué ? C’est en tout cas le souhait des démocrates, qui ont initié une procédure de destitution à son encontre. On fait le point sur la situation actuelle et sur l’avenir de Donald Trump avec Quentin WARLOP, notre envoyé spécial à Washington.