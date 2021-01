L'invité actu : Etats-Unis: les suites sur Auvio

(1) Nous revenons sur les récents évènements survenus au Capitole avec notre correspondant Philip CROWTHER, qui tentera de dresser le profil des insurgés et fera un point l’évolution de la situation.

(2) Et maintenant, à quoi faut-il s'attendre ? Comment analyser les dernières folles 48 heures de cette séquence inouïe qui s'est déroulée dans un pays qualifié comme "la plus grande démocratie du monde" ? Quel rôle Donald Trump a-t-il joué ? Et a-t-il vraiment perdu ou se dirige-t-on vers une radicalisation encore plus forte de ses supporters ? On en parle avec Jean-Paul MARTHOZ, journaliste