L'invité actu : Examens dans le supérieur & rentrée scolaire en code rouge sur Auvio

Les examens de janvier dans l'enseignement supérieur commencent ce lundi dans beaucoup d'universités. L’organisation de ces sessions d’examens a été rendue compliquée par le covid et les dernières mesures - notamment la quarantaine pour les retours de zone rouge - ne vont pas simplifier la donne. Comment ces examens vont-ils se dérouler ? On en parle avec Pierre WOLPER recteur de l'ULiège et président du conseil des recteurs.

Nous serons également en direct avec Thomas JADIN, directeur du collège des Hayeffes à Mont-Saint-Guibert pour faire le point sur l’organisation de la rentrée scolaire