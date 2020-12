L'invité actu : SPÉCIAL CAMPAGNE DE VACCINATION sur Auvio

Le début de la campagne de vaccination en Belgique et dans le reste de l’Europe fait naître l’espoir d’un retour progressif à la normale. En Belgique, la vaccination se déroulera par phases successives. La première phase concernant les résidents et le personnel soignant des maisons de repos débute ce 28 décembre et s’étendra jusqu’au mois de mars. Viendront ensuite les travailleurs du secteur médical, en première ligne dans cette épidémie. En mai, les doses seront administrées aux personnes de plus 65 ans et aux patients présentant un risque accru de développer une forme aiguë de la maladie.