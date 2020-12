L'invité actu : 2010, un jeune vendeur ambulant s'immole par le feu en Tunisie sur Auvio

C'était il y a 10 ans. Jour pour Jour. Un jeune vendeur ambulant de légumes s'immole par le feu. Epuisé par la misère, et fatigué des constantes humiliations du régime policier de Ben Ali. Son geste déclenche un soulèvement populaire inédit. Qui conduit - après 23 ans de règne - à la chute de Ben Ali. Cette vague de contestation s'étend dans tout le monde arabe : Egypte, Libye, Syrie, Yémen etc. Dix ans après, comment cet anniversaire est-il vécu par les tunisiens, premiers concernés ? On en parle avec Maurine MERCIER, notre correspondante sur place.