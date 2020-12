Dossier de la rédaction : Des djihadistes européens dans les prisons syriennes sur Auvio

La perspective des procès des attentats de Paris et de Bruxelles se rapproche. Ils devraient se tenir en 2021 et 2022. Et puis il y a aussi des procès envisagés en Syrie. De nombreux djihadistes européens, dont des Belges, sont partis combattre en zone syrienne. Il y aurait une quinzaine de Belges dans les prisons syriennes pour l’instant. On en parle avec Sébastien GEORIS, qui revient de Syrie.