Dossier de la rédaction : On reconfine en Allemagne sur Auvio

(1) L’Allemagne a annoncé un durcissement de son confinement. A partir de mercredi, tous les commerces non-essentiels, ainsi que les écoles et crèches vont donc fermer, et ce jusqu’au 10 janvier. On fait le point sur place et en direct avec Pascal THIBAUT, notre correspondant à Berlin.

(2) La Belgique doit-elle emboiter le pas à son voisin Allemand ? Un nouveau comité de concertation a lieu vendredi, doit-on s’attendre à un durcissement des restrictions ? Faut-il un reconfinement total ? On fait le point sur la situation avec Simon DELLICOUR, épidémiologiste et chercheur à l’ULB.