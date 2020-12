Dossier de la rédaction : Les autorités chinoises cadenassent-elles les enquêtes autour de la propagation du coronavirus ? sur Auvio

Dossier de la rédaction

Est-ce que les autorités chinoises cadenassent et empêchent les enquêtes autour de la propagation du coronavirus ? En ce moment, la Chine va jusqu'à remettre en cause l'hypothèse que le virus est originaire de son territoire... On fait le point avec Zhifan LIU, notre correspondant à Pékin.

C'est en décembre 2019 qu'un virus alors encore inconnu est signalé par des médecins chinois. Un an après, que sait-on sur les origines de ce nouveau coronavirus ? Si la thèse selon laquelle le virus a été contracté par l'homme par exposition directe ou indirecte à certains anima