Dossier de la rédaction : Bruxelles en zone 30 sur Auvio

L'AJBA, l'Association des Journalistes belges Automotos, a réagi ce lundi à la limitation des 30 km/h sur le territoire bruxellois, règle qui entrera en vigueur le 1er janvier prochain. L'association regrette que cette limitation à 30 km/h incarne "la traduction d’une stratégie de communication et d’une idéologie en décalage avec la situation sur le terrain". Plus généralement, l'AJBA constate, et déplore "une évolution problématique de la communication des autorités autour de la mobilité". On en parle avec Olivier DUQUESNE, président de l'AJBA