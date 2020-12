Dossier de la rédaction : L'impact du "no deal" sur les britanniques belges sur Auvio

Dossier de la rédaction: Jonathan MARTIN, l’un des fils de la dynastie John Martin’s, ayant fait fortune dans le secteur de la brasserie et de l’hôtellerie en Belgique. Cette famille britannique a pris la nationalité belge au moment de la victoire du Leave, tout en continuant les affaires avec le Royaume-Uni. Ils auront dorénavant la double nationalité. Quels sont les enjeux concrets pour cette entreprise en cas de no deal ? Quelles répercussions sur les importations de matières premières en provenance du Royaume Uni et l'exportation du produit fini vers cette même destination ?