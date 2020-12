Dossier de la rédaction : sur Auvio

Le Forum des Jeunes, en tant qu’organe d’avis officiel des jeunes de 16 à 30 ans en Fédération Wallonie-Bruxelles, a décidé de mener une enquête sur les rapports des jeunes avec la police. A travers cette enquête, de nombreux jeunes ont indiqué être demandeurs de changements, et ont proposé des pistes de solutions pour améliorer leurs relations avec la police. Plusieurs idées clés sont apparues : le respect mutuel, le besoin d’une communication plus empathique, la dénonciation des violences et la nécessité de punir les policiers déviants, l’amélioration de la formation et enfin la réflexion