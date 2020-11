Dossier de la rédaction : Les conséquences sociales du COVID sur Auvio

La pandémie de Covid a des conséquences sociales importantes. Elle est en effet à la base d’une nouvelle crise économique. Résultat, chez nous, les CPAS sont de plus en plus sollicités. Les bénéficiaires du Revenu d’intégration sociale sont encore en progression de près de 15%. Comment, dans ce contexte, travaillent les CPAS ? Marc SIRLEREAU a pris le pouls dans deux d’entre eux : à Estinnes, petite commune rurale située près de Binche et à Mons, une grande ville qui s’approche des 100.000 habitants. Et premier constat, les situations ne sont pas vraiment les mêmes.