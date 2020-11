Dossier de la rédaction : Comment sortir de la spirale de l'inquiétude et de l'angoisse ? sur Auvio

Nous sommes nombreux.ses à montrer des signes de stress et/ou d'anxiété par rapport à la situation que nous traversons. Un présent anxiogène et un futur incertain, il n'en faut pas plus pour que l'insécurité liée à cette crise nous plonge dans une détresse psychique plus ou moins profonde. Quels sont les mécanismes qui sont à l'œuvre ? Comment faire pour sortir de la spirale de l'inquiétude et de l'angoisse ? On en parle avec Sandrine DETANDT, psychologue clinicienne, chercheuse en Faculté des Sciences psychologiques et de l’éducation à l'ULB.

