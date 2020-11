Dossier de la rédaction : 2020, l'année de toutes les tempêtes sur Auvio

Avec la formation de la 29ème tempête atlantique nommée Theta, la saison 2020 vient de battre le record absolu avec le plus grand nombre de tempêtes tropicales et d'ouragans nommés, battant la saison 2005 historique qui comptait alors 28 systèmes au total. Comment expliquer ces phénomènes ? Le réchauffement climatique est-il la cause de l'augmentation des tempêtes et ouragans ? On en parle avec le climatologue Jean-Pascal VAN YPERSELE.