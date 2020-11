Dossier de la rédaction : Les écoles rouvrent en code "rouge" ce matin sur Auvio

Dossier de la rédaction

La rentrée s'annonce plus compliquée que jamais ce lundi 16 novembre, après les prolongations des congés de Toussaint. En effet, toutes les écoles rouvriront lundi mais en code "rouge". Ce code rouge revêtant des contraintes différentes selon que les élèves soient en primaire ou en secondaire. Et au sein du secondaire, les règles risquent de fluctuer aussi pour les élèves et professeur.e.s selon qu'ils ou elles se trouvent dans le 1er degré ou dans les deuxième et troisième degrés.

Comment mettre en place ces contraintes ? Quel est l’état d’esprit du secteur à quelq