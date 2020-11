Dossier de la rédaction : Premiers enseignements de l'élections américaines sur Auvio

Quels enseignements peut-on tirer à ce stade de la séquence politique et médiatique que nous vivons depuis le mardi 3 novembre et les élections américaines. Les instituts de sondage et les commentateurs en tout genre se sont-ils encore trompé, comme en 2016? Le président sortant Donald Trump pourra-t-il accepter et entériner une défaite le cas échéant ? On tente de répondre à ces questions et bien d'autres avec Jean-Paul Marthoz, journaliste et auteur, fin observateur des Etats-Unis.