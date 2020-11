Dossier de la rédaction : USA: Trump est-il toujours soutenu ? sur Auvio

Si l'on ne connait toujours pas le résultat final de l'élection présidentielle américaine, on sait que le président sortant Donald Trump a d'ores et déjà promis de saisir la Cour Supreme des Etats-Unis si Joe Biden s'offrait une 'remontada' et remportait ce scrutin. Cela démontrerait "des fraudes contre la nation" a déclaré Donald Trump ce mercredi matin. Qu'en pensent ses partisans ? Coup de sonde avec Nicolas CONQUER, membre des Republican Overseas France