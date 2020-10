Dossier de la rédaction : Double attaque en France sur Auvio

Dossier de la rédaction

Trois personnes ont été tuées et plusieurs ont été blessées ce jeudi matin à l’Eglise Notre-Dame à Nice, dans le sud-est de la France, lors d'une attaque au couteau dont l'auteur a été interpellé. Quelques heures plus tard, un homme armé a été abattu par la police près d’Avignon après avoir menacé des passants. On en parle avec le correspondant Stéphane BURGATT en direct de Nice. Nous analyserons également cette double attaque sur le territoire français avec Michael DANTINNE, membre du Centre d'étude sur le terrorisme et la radicalisation et docteur en criminologie à