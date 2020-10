Dossier de la rédaction : Mesures face à cette deuxième vague du COVID-19 sur Auvio

Dossier de la rédaction

(1) Après 5 jours de cacophonie et des mesures en tous sens, le Fédéral semble vouloir reprendre la main, et annoncera des mesures applicables dans tout le pays dès ce soir. Décodage avec Bertrand HENNE.

(2) Le covid occupera les chefs d’état et de gouvernement européens demain soir. Ils se réuniront en vidéo-conférence avec un objectif affiché : mieux coordonner la réponse européenne face à la deuxième vague de la pandémie. Et pour y parvenir, le président du Conseil, Charles Michel propose une stratégie basée sur les tests, le traçage et les vaccins. Eclairage a