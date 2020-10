De nouvelles mesures ont été décidées ce week-end en Wallonie et à Bruxelles, renforçant encore plus les décisions fédérales prises par le gouvernement vendredi. Le sursaut des wallons et des bruxellois semblait nécessaire. Mais sera-t-il suffisant ? Quelles sont les perspectives à court et moyen terme ? On en parle avec Benoit MUYLKENS, virologue à l’UNamur.