Dossier de la rédaction : Contaminations en hausse en Italie sur Auvio

(1) Premier pays d’Europe touché par la pandémie lors de la 1ère vague, l’Italie connait aujourd’hui une forte hausse des contaminations, avec plus de 10.000 par jours, comptabilisés depuis vendredi. Deux régions la Lombardie et la Campanie vont à leur tour instaurer un couvre-feu. On fait le point en direct avec Valérie DUPONT, notre correspondante en Italie.

(2) Nous aurons ensuite Julien NICAISE, administrateur général du réseau Wallonie-Bruxelles Enseignement (WBE) pour faire un point sur la situation dans les écoles.