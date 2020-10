Dossier de la rédaction : L'Horeca ferme pour un mois sur Auvio

A partir de demain, le secteur Horeca ferme ses portes pour un mois. Un coup dur de plus pour les cafés et restaurants, qui y voient une atteinte à la liberté d’entreprendre. Le collectif CIMS (Indépendants Multi-Sectoriel) annonce d’ailleurs introduire une action contre les mesures de fermeture des établissements. Hélène MAQUET sera avec nous en plateau pour expliquer pourquoi les autorités on décidé de fermer le secteur. On fera également le point sur la situation avec Yves COLLETTE, représentant de la fédération Horeca Wallonie et patron du restaurant « Le Vaudrée ».