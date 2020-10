Dossier de la rédaction : Les libertés et droits fondamentaux en période de Covid-19 sur Auvio

Philippe HENSMANS, directeur de la section belge d'Amnesty International sera avec nous en plateau pour évoquer les résultats du sondage d’Amnesty sur la perception de la population en fédération Wallonie-bxl en ce qui concerne ses libertés et droits fondamentaux suite aux mesures prises pour lutter contre le covid19. Plus d’un Belge francophone sur deux (57 %) pense que la crise sanitaire va avoir des répercussions assez négatives/très négatives sur les droits humains et 44 % des personnes sondées estiment que les mesures destinées à lutter contre la pandémie vont nuire aux droits humains e