Dossier de la rédaction : Covid19 : que disent les codes couleur de notre société ? sur Auvio

Qu'est-ce que les codes couleur - qui dictent à présent les règles à respecter en lien avec la propagation du coronavirus - disent-ils de notre société ? Certain.e.s disent que les lieux les plus problématiques sont ceux à forte concentration de populations immigrées, mais que dire de la densité de population, très élevée, dans ces mêmes endroits? Quand on sait que les quartiers concernés, à Bruxelles notamment, sont aussi parmi les plus pauvres, ne s'agirait-il pas d'un problème de promiscuité ? On en parle avec Johanne MONTAY